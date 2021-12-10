Новая база для сборной Украины по футболу: что о ней известно

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах, посвященных 30-летию Украинской ассоциации футбола. Там он упомянул базу для сборной Украины.

Новая база в Княжичах

У сборной Украины по футболу нет своей базы, где она может собраться и тренироваться. Все эти годы для этого арендовались поля у футбольных клубов, а футболисты проживали в отелях. В последнее время тренировки проходили на стадионе имени Банникова.

К теме Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году, – Зеленский

Но вскоре ситуация изменится.

Владимир Зеленский анонсировал, что на следующий год запланировано начать строительство возле Киева учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу – детских, юношеских, женских команд.

Она займет площадь 12 гектаров в Княжичах.

Там будут предусмотрены 6 тренировочных полей и здание для Украинской ассоциации футбола.

Работы должны начаться в 2022 году.