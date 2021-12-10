Новая база в Княжичах
У сборной Украины по футболу нет своей базы, где она может собраться и тренироваться. Все эти годы для этого арендовались поля у футбольных клубов, а футболисты проживали в отелях. В последнее время тренировки проходили на стадионе имени Банникова.
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Но вскоре ситуация изменится.
Владимир Зеленский анонсировал, что на следующий год запланировано начать строительство возле Киева учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу – детских, юношеских, женских команд.
Она займет площадь 12 гектаров в Княжичах.
Там будут предусмотрены 6 тренировочных полей и здание для Украинской ассоциации футбола.
Работы должны начаться в 2022 году.