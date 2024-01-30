Зинченко ассистирует: Арсенал одержал вторую победу после возвращения украинца – видео

Во вторник, 30 января, стартовал 22-й тур английской Премьер-лиги. Команда Александра Зинченко на выезде встречалась с Ноттингем Форрестом.

Ноттингем Форест Арсенал 1:2

Голы: Авонии 89 Жезус 65 Сака 72

В предыдущем туре Арсенал разгромил Кристал Пэлас со счетом 5:0. Так что в выездном поединке "канониры" рассчитывали продолжить победную серию, пишет 24 Канал.

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Зинченко возвращает свое влияние

Главный тренер лондонцев Микель Артета во второй раз доверил место в стартовом составе Александру Зинченко, который оправился после травмы. Украинский легионер оправдал доверие тренера, организовав первый гол в ворота "лесников".

На 65-й минуте встречи Александр бросил аут прямо на Габриэля Жезуса. Бразильский вингер быстро сориентировался и пробил мимо голкипера.

Спустя семь минут "канониры" удвоили свое преимущество. Букайо Сака безупречно сыграл в штрафной Ноттингем Форест, отправив мяч под левую стойку.

Хозяева поля на предпоследней минуте основного времени сумели сократить счет и вернуть интригу. Однако на большее они не смогли удосться. В итоге Арсенал одержал победу со счетом 2:1.

Благодаря этой победе "канониры" поднялись с третьей на вторую строчку в АПЛ. Арсенал отстает от Ливерпуля на два балла, но у команды Клоппа игра в запасе.

Ноттингем Форест остался на 16-м месте в таблице. У "лесников" 20 набранных очков.

Видеообзор матча Ноттингем Форест Арсенал