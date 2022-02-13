На этот раз призеры Олимпиады-2022 определились в биатлоне (мужская и женская гонка-преследование), лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке (мужчины на дистанции 500 метров и женская эстафета на 3000 метров). Об этом сообщает 24 канал.

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Горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом)

Марко Одерматт (Швейцария) Жан Краньец (Словения) Матье Февр (Франция)

Биатлон (женщины, гонка-преследование)

Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) Эльвира Эберг (Швеция) Тириль Экгофф (Норвегия)

Биатлон (мужчины, гонка-преследование)

Кантен Фийон-Майе (Франция) Тарьей Бё (Норвегия) Эдуард Латипов (ОКР)

Лыжная гонка (мужчины, эстафета 4 по 10 километров)

ОКР Норвегия Франция

Шорт-трек (женщины, эстафета 3000 метров)

Нидерланды Южная Корея Китай

Шорт-трек (мужчины, 500 метров)

Шаоан Лю (Венгрия) Константин Ивлиев (ОКР) Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт (женщины, 500 метров)

Эрин Джексон (США) Такаги Михо (Япония) Ангелина Голикова (ОКР)

Медальный зачет