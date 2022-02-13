На этот раз призеры Олимпиады-2022 определились в биатлоне (мужская и женская гонка-преследование), лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке (мужчины на дистанции 500 метров и женская эстафета на 3000 метров). Об этом сообщает 24 канал.
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Горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом)
- Марко Одерматт (Швейцария)
- Жан Краньец (Словения)
- Матье Февр (Франция)
Биатлон (женщины, гонка-преследование)
- Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
- Эльвира Эберг (Швеция)
- Тириль Экгофф (Норвегия)
Биатлон (мужчины, гонка-преследование)
- Кантен Фийон-Майе (Франция)
- Тарьей Бё (Норвегия)
- Эдуард Латипов (ОКР)
Лыжная гонка (мужчины, эстафета 4 по 10 километров)
- ОКР
- Норвегия
- Франция
Шорт-трек (женщины, эстафета 3000 метров)
- Нидерланды
- Южная Корея
- Китай
Шорт-трек (мужчины, 500 метров)
- Шаоан Лю (Венгрия)
- Константин Ивлиев (ОКР)
- Стивен Дюбуа (Канада)
Конькобежный спорт (женщины, 500 метров)
- Эрин Джексон (США)
- Такаги Михо (Япония)
- Ангелина Голикова (ОКР)
Медальный зачет