На этот раз призеры Олимпиады-2022 определились в биатлоне (мужская и женская гонка-преследование), лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке (мужчины на дистанции 500 метров и женская эстафета на 3000 метров). Об этом сообщает 24 канал.

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Горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом)

  1. Марко Одерматт (Швейцария)
  2. Жан Краньец (Словения)
  3. Матье Февр (Франция)

Биатлон (женщины, гонка-преследование)

  1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)
  2. Эльвира Эберг (Швеция)
  3. Тириль Экгофф (Норвегия)

Биатлон (мужчины, гонка-преследование)

  1. Кантен Фийон-Майе (Франция)
  2. Тарьей Бё (Норвегия)
  3. Эдуард Латипов (ОКР)

Лыжная гонка (мужчины, эстафета 4 по 10 километров)

  1. ОКР
  2. Норвегия
  3. Франция

Шорт-трек (женщины, эстафета 3000 метров)

  1. Нидерланды
  2. Южная Корея
  3. Китай

Шорт-трек (мужчины, 500 метров)

  1. Шаоан Лю (Венгрия)
  2. Константин Ивлиев (ОКР)
  3. Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт (женщины, 500 метров)

  1. Эрин Джексон (США)
  2. Такаги Михо (Япония)
  3. Ангелина Голикова (ОКР)

Медальный зачет