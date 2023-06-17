Норвегия – Шотландия 1:2

Голы: Холанд, 61 (пен.) – Дайкс, 87, Маклин, 89

В субботу, 17 июня, прошел матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2024, в котором встретились сборные Норвегии и Шотландии. Лидеры группы А одержали эффектную выездную победу, пишет 24 Канал.

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Шотландия продолжает удивлять

До отчетного поединка "тартановая армия" одержала две победы в отборе Евро-2024 и надеялась продолжить свою серию. Хозяева поля в двух предыдущих поединках уступили испанцам (0:3) и расписали ничью с Грузией (1:1). Поэтому в домашнем матче команда Холанда рассчитывала, наконец-то, добыть свою первую победу.

И казалось, что скандинавы достигнут своего. На 61-й минуте поединка звездный форвард Манчестер Сити реализовал пенальти. За три минуты до конца матча Норвегия вела в счете.

Все перевернули с ног на голову Линдон Дайкс и Кенни Маклин. Сначала форвард Куинз Парк Рейджерс воспользовался ошибкой защитки хозяев поля. А через две минуты Маклин обеспечил шотландцам третью победу подряд в квалификации ЧЕ-2024.

К слову. Форвард КПР Линдон Дайкс дважды отличился в матче Лиги наций против сборной Украины (3:0) в сентябре прошлого года.

После трех сыгранных туров Шотландия набрала максимальное количество очков и лидирует в группе А.

Сборная Норвегии значительно ухудшила свое турнирное положение. Команда Холанда набрала всего 1 балл в трех поединках и занимает лишь 4 месте среди 5 сборных.

Видеообзор матча Норвегия – Шотландия