Норвегія – Шотландія 1:2

Голи: Голанд, 61 (пен.) – Дайкс, 87, Маклін, 89

У суботу, 17 червня, відбувся матч 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому зустрілися збірні Норвегії та Шотландії. Лідери групи А здобули ефектну виїзну перемогу, пише 24 Канал.

Читайте також Не допустити недооцінки аутсайдера: чи зможе Україна уникнути ще однієї поразки від Мальти

Шотландія продовжує дивувати

До звітного поєдинку "тартанова армія" здобула дві перемоги у відборі Євро-2024 та сподівалася продовжити свою серію. Натомість господарі поля у двох попередніх поєдинках поступилися іспанцям (0:3) та розписали нічию з Грузією (1:1). Тож в домашньому матчі команда Голанда розраховувала, нарешті, здобути свою першу звитягу.

І здавалося, що скандинави досягнуть свого. На 61-й хвилині поєдинку зірковий форвард Манчестер Сіті реалізував пенальті. За три хвилини до кінця матчу Норвегія вела в рахунку.

Все перевернули з ніг на голову Ліндон Дайкс та Кенні Маклін. Спочатку форвард Куїнз Парк Рейджерс скористався помилкою захистку господарів поля. А через дві хвилини Маклін забезпечив шотландцям третю поспіль перемогу у кваліфікації ЧЄ-2024.

До слова. Форвард КПР Ліндон Дайкс двічі відзначився у матчі Ліги націй проти збірної України (3:0) у вересні минулого року.

Після трьох зіграних турів Шотландія набрала максимальну кількість очок та лідирує в групі А.

Збірна Норвегії значно погіршила своє турнірне становище. Команда Голанда набрала лише 1 бал в трьох поєдинках та займає лише 4-е місце серед 5 збірних.

Відеоогляд матчу Норвегія – Шотландія