Норвежского футболиста Норманна не вызвали в сборную из-за контракта с российским клубом

В сборную Норвегии по футболу не вызвали полузащитника Матиаса Норманна. Недавно он заявил о готовности подписать контракт с московским Динамо.

Решительная позиция норвежского футбола

Соответствующее решение принял главный наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен. Он рассказал о поступке федерации.

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Это был не очень сложный выбор. Я позвонил ему, услышав об этом в субботу, и проинформировал его о том, какие, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт. Он сделал это. Я сообщил его, прежде чем федерация разослала вызовы,

сказал тренер.

По словам Сольбаккена, у Норманна нет конкретного срока отстранения.

Также об этом высказался и президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс. Он подчеркнул, что норвежская команда готова оказывать давление на россию.

Вообще это не функция ассоциации – говорить о выборе клуба игроками сборной, но мы сейчас в чрезвычайной ситуации. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать совместное давление на Россию как на воюющую сторону, которая также активно использовала властные позиции в спорте. Все российские команды отстранены от международных спортивных состязаний. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норман не может представлять Норвегию, когда он теперь будет играть за новый российский клуб,

– подчеркнул Клавенесс.

Подобный случай

Подобное в мировом футболе происходит уже не впервые. Ранее в сборную Польши не вызвали Мацея Рыбуся.

Поскольку он подписал соглашение с московским Спартаком, которое рассчитано до 30 июня 2024 года. Рыбусь не поедет на ЧМ-2022. Также 32-летний поляк не был вызван на сентябрьский сбор национальной команды.

26-летний с 2019 года играл за Ростов, прошедший сезон провел в аренде в Норвиче, а сейчас его связывают с переходом в московское Динамо.