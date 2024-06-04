Пойдет по пути Роналду: звездному Мбаппе не разрешили взять любимый номер в Реале
Источник:Le Parisien
Бывшая звезда ПСЖ теперь будет зажигать за Реал, где играет Андрей Лунин. Трансфер Мбаппе вызвал определенные проблемы с выбором номера для него.
Мадридский Реал объявил о главном трансфере этого лета. Действующий победитель Лиги чемпионов подписал звездного нападающего Килиана Мбаппе.
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Килиан получит необычный номер
25-летний футболист перебрался из ПСЖ на правах свободного агента, хотя Transfermarkt оценивает его аж в 180 миллионов евро. Между тем Килиан имел определенные проблемы с выбором игрового номера.
Любимым числом Мбаппе является 10, именно под ним нападающий выступает в сборной Франции. Однако в Реале этот номер принадлежит легенде клуба Луке Модричу, который выступает за команду с 2012 года.
Этим летом у хорвата заканчивался контракт с "бланкос", поэтому Килиан рассчитывал сразу подхватить "десятку". Впрочем Модрич решил еще на год продлить соглашение.
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Дежавю с Роналду
Таким образом Килиану пришлось выбрать другое число на футболку. Им стал номер 9, который в прошлом сезоне был вакантным после ухода Карима Бензема. Уже следующим летом Мбаппе ожидает "подобрать" номер 10 после завершения карьеры Модрича в Мадриде.
Интересно, что за ПСЖ форвард играл под "семеркой". Однако в Реале эту футболку носит главная звезда команды Винисиус Жуниор, поэтому он нескоро будет свободным.
Интересно, что ранее подобный трюк сделал Криштиану Роналду. При переходе в 2009 году в Реал португалец надел 9 номер из-за того, что любимую "семерку" носил Рауль. Впрочем уже через год испанец уехал в Шальке и позволил Роналду получить число 7.