Нокаут года: Чендлер "отключил" Фергюсона одним ударом во втором раунде – видео момента
В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (штат Аризона, США) на арене Footprint Center состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 274. В главном карде этого события состоялся поединок между Майком Чендлером и Тони Фергюсоном.
Брутальный нокаут от Чендлера
В рамках турнира UFC 274 бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе американец Чендлер закрыл две прошлые неудачи яркой победой над земляком Фергюсоном, сообщает 24 канал.
Читайте также Альварес сенсационно проиграл Биволу по очкам: видеообзор боя
Первый раунд был достаточно насыщенным. Фергюсон сумел отправить соперника в нокдаун, однако пропустил тейкдаун и Чендлер забрал вторую половину пятиминутки.
Вместо этого второй раунд закончился чуть ли не с первых секунд. Чендлер пробил фронт-киком в челюсть соперника, отправив Фергюсона в глубокий нокаут.
В сети этот мощный удар уже называют "нокаутом года".
После мощного удара Тони упал на пол, боксер потерял сознание.
Пока врачи приводили в чувство Фергюсона, Чендлер радостно крутил сальто на фоне соперника.
Видео брутального нокаута
Обертывание после серии поражений
Таким образом, Чендлер сумел прийти в себя после двух поражений подряд – от Чарльза Оливейры и Джастина Гетжи. Для Фергюсона это поражение четвертым подряд, ранее он проиграл Джастину Гетжи, Чарльзу Оливейри и Бенеилу Дариушу.
В главном поединке турнира сразятся чемпион промоушенный в легком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гетжи. Оливейра провалил взвешивание, из-за чего потеряет чемпионский пояс.
Что известно о бойцах
Чендлер выступает под эгидой UFC в легком весе. С 2010 по 2020 год он выступал в Bellator MMA, где был трехкратным чемпионом легкого веса. Он также был победителем Bellator в четвертом сезоне турнира легковесов.
В 2011 году 36-летний атлет был признан бойцом года. В настоящее время он оценивается как №4 в мире по версии FightMatrix и №5 по версии Sherdog.
Тони Фергюсон владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе (2017 – 2018). В последний раз он соревновался на ринге в мае 2020 года.