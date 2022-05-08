Брутальний нокаут від Чендлера

У рамках турніру UFC 274 колишній претендент на титул чемпіона UFC у легкій вазі американець Чендлер закрив дві минулі невдачі яскравою перемогою над земляком Фергюсоном, повідомляє 24 канал.

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Перший раунд був досить насиченим. Фергюсон зумів відправити суперника в нокдаун, проте пропустив тейкдаун і Чендлер забрав другу половину п'ятихвилинки.

Натомість другий раунд закінчився ледь не з перших секунд. Чендлер пробив фронт-кіком у щелепу супернику, відправивши Фергюсона у глибокий нокаут.

У мережі цей потужний удар вже називають "нокаутом року".

Після потужного удару Тоні впав на підлогу, боксер знепритомнів.

Поки лікарі приводили до тями Фергюсона, Чендлер радісно крутив сальто на тлі суперника.

Відео брутального нокауту

Огортання після серії поразок

Таким чином, Чендлер зумів оговтатися після двох поразок поспіль – від Чарльза Олівейри та Джастіна Гетжі. Для Фергюсона ж це поразка четвертим поспіль, раніше він програв Джастіну Гетжі, Чарльзу Олівейрі та Бенеїлу Даріушу.

У головному поєдинку турніру поборються чемпіон промоушена у легкій вазі бразилець Чарльз Олівейра та американець Джастін Гетжі. Олівейра провалив зважування, через що втратить чемпіонський пояс.

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