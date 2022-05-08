Брутальный нокаут от Чендлера

В рамках турнира UFC 274 бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе американец Чендлер закрыл две прошлые неудачи яркой победой над земляком Фергюсоном, сообщает 24 канал.

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Первый раунд был достаточно насыщенным. Фергюсон сумел отправить соперника в нокдаун, однако пропустил тейкдаун и Чендлер забрал вторую половину пятиминутки.

Вместо этого второй раунд закончился чуть ли не с первых секунд. Чендлер пробил фронт-киком в челюсть соперника, отправив Фергюсона в глубокий нокаут.

В сети этот мощный удар уже называют "нокаутом года".

После мощного удара Тони упал на пол, боксер потерял сознание.

Пока врачи приводили в чувство Фергюсона, Чендлер радостно крутил сальто на фоне соперника.

Видео брутального нокаута

Обертывание после серии поражений

Таким образом, Чендлер сумел прийти в себя после двух поражений подряд – от Чарльза Оливейры и Джастина Гетжи. Для Фергюсона это поражение четвертым подряд, ранее он проиграл Джастину Гетжи, Чарльзу Оливейри и Бенеилу Дариушу.

В главном поединке турнира сразятся чемпион промоушенный в легком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гетжи. Оливейра провалил взвешивание, из-за чего потеряет чемпионский пояс.

Что известно о бойцах

Чендлер выступает под эгидой UFC в легком весе. С 2010 по 2020 год он выступал в Bellator MMA, где был трехкратным чемпионом легкого веса. Он также был победителем Bellator в четвертом сезоне турнира легковесов.

В 2011 году 36-летний атлет был признан бойцом года. В настоящее время он оценивается как №4 в мире по версии FightMatrix и №5 по версии Sherdog.

Тони Фергюсон владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе (2017 – 2018). В последний раз он соревновался на ринге в мае 2020 года.