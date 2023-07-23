Гутцайт решил дать заднюю: Украина может отказаться от бойкота на турниры с россиянами

Глава НОК Украины и Министерства молодежи и спорта готов пересмотреть возможность участия наших спортсменов во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм. Правда, в заявлении можно увидеть манипуляцию.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт рекомендовал отстранить представителей страны-агрессора от соревнований. Впрочем, в марте этого года ситуация начала меняться.

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Международный олимпийский комитет решил допустить россиян к участию в международных турнирах под нейтральным статусом. Это существенно идет в разрез с позицией Украины.

Бойкот могут отменить

Министерство молодежи и спорта издало указ о запрете для украинцев на участие в соревнованиях, куда допустили россиян или белорусов даже в нейтральном статусе. Сейчас глава министерства и НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о возможности пересмотра этого решения, пишет 24 Канал.

Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Через несколько дней будут отправляться приглашения на участие в Олимпийских играх всем странам. Но Российская Федерация и Беларусь не будут приглашены. И это уже какая-то победа нашего спортивного сообщества, министерства и НОК. Если Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры-2024, мы рассмотрим вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям,

– заявил Гутцайт в эфире "Единого телемарафона".

Манипуляция от Вадима Гутцайта?

Похоже, что глава Минмолодежиспорта и НОК Украины понял безосновательность бойкота. Ведь вопрос об официальном участии России и Беларуси на Олимпиаде во время войны никогда не стоял.

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Речь шла об участии россиян и белорусов в нейтральном статусе. Именно на это решение Министерство молодежи и спорта отреагировало бойкотом. Поэтому, по сути, со стороны МОК никакого усиления санкций к представителям стран-террористок не произошло.

Напомним, что Международный олимпийский комитет еще не принял решения по участию именно на Олимпиаде россиян и белорусов под нейтральным флагом. Сами Игры пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года в Париже.