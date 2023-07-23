Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт рекомендував відсторонити представників країни-агресорки від змагань. Втім у березні цього року ситуація почала змінюватись.

До теми Постріл у власну ногу: росіяни відмовилися виконувати вимогу МОК щодо допуску до Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити росіян до участі у міжнародних турнірах під нейтральним статусом. Це суттєво йде в розріз із позицією України.

Бойкот можуть скасувати

Мінмолодьспорту видало указ про заборону для українців на участь у змаганнях, куди допустили росіян чи білорусів навіть у нейтральному статусі. Зараз же голова міністерства та НОК України Вадим Гутцайт заявив про можливість перегляду цього рішення, повідомляє 24 Канал.

Звісно, нам потрібно брати участь зараз у всіх кваліфікаційних змаганнях. За кілька днів будуть надсилатися запрошення на участь в Олімпійських іграх усім країнам. Але Російська Федерація і Білорусь не будуть запрошені. І це вже якась перемога нашої спортивної спільноти, міністерства і НОК. Якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри-2024, ми розглянемо питання щодо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань,

– заявив Гутцайт в ефірі "Єдиного телемарафону".

Маніпуляція від Вадима Гутцайта?

Схоже, що голова Мінмолодьспорту та НОК України зрозумів безпідставність бойкоту. Адже питання про офіційну участь Росії та Білорусі на Олімпіаді під час війни ніколи не стояло.

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Йшлося про участь росіян та білорусів у нейтральному статусі. Саме на це рішення Міністерство молоді та спорту відреагувало бойкотом. Тому по суті з боку МОК жодного посилення санкцій до представників країн-терористок не відбулось.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив рішення щодо участі саме на Олімпіаді росіян та білорусів під нейтральним прапором. Самі Ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня наступного року в Парижі.