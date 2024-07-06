Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", зокрема не підтримувати війну в Україні.

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Допущені "нейтральні" підтримують війну в Україні

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний написали лист до Міжнародного олімпійського комітету.

У ньому зазначений список спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну та політику президента Владіміра Путіна. Зокрема українські функціонери додали, що атлети не відповідають достатнім критеріям для отримання статусу "індивідуального нейтрального атлета".

У листі йдеться про таких спортсменів: Алан Остаєв (Боротьба), Магомед Муртазалієв (Боротьба), Арслан Багаєв (Боротьба), Аліна Касабієва (Боротьба), Наталія Малишева (Боротьба), Абдула Курбанов (Боротьба), Начин Монгуш (Боротьба), Іван Літвінович (Стрибки на батуті), Анжела Бладцева (Стрибки на батуті), Дар’я Чуприс (Стрільба), Ганна Церах (Велоспорт), Георгій Гуртсиєв (Тхеквондо), Анастасія Шкурдай (Плавання), Іван Штиль (Веслування на каное), Олексій Коровашков (Веслування на каное). Також у листі наведено докази.

Відзначимо. Російські та білоруські спортсмени будуть представлені лише в індивідуальних видах спорту та матимуть статус "індивідуальний нейтральний атлет". Спортсменам та журналістам ворожих країн заборонено використовувати та носити будь-яку національну символіку.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 розпочнуться 26 липня в Парижі і триватимуть до 9 серпня.