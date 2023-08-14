Рядом с родным домом: олимпийская призерка отреагировала на террористический обстрел Одессы

Россия в ночь на 14 августа нанесла очередной удар по Одессе. В результате массированного обстрела пострадали люди и гражданская инфраструктура.

Террористическая страна нанесла удары по Одессе с использованием 8 крылатых ракет и 15 ударных дронов. Силами ПВО все атаки были отражены.

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Сгорел супермаркет в 5 минутах от дома родителей спортсменки

Однако в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях также были повреждены окна и балконы, побито припаркованные рядом автомобили.

Серебряная призерка Олимпиады-2016 Елена Кравацкая прокомментировала обстрел Россией мирного украинского города. В своих соцсетях украинская фехтовальщица показала видео разрушенного гипермаркета, в который раньше ходила покупать продукты, а также отметила, что в 5 минутах от этого места расположен дом ее родителей.

Просто нет слов. Это магазин, куда я обычно ездила совершать покупки, а еще 5 минут от дома родителей,

– написала Елена.

Видео с реакцией Елены Кравацкой на обстрел Одессы

После этого остается только один вопрос к Баху и Международной федерации фехтования. Неужели они и дальше готовы защищать интересы россиян и дисквалифицировать украинок за отказ подавать руку спортсменам, которые финансируются террористическим государством?

Алло, уважаемые, нейтральности не может существовать в вопросах, касающихся войны. Только публичное осуждение действий России может быть компромиссом, если у вас не хватает мужества для введения полного бана для спортсменов из стран-агрессорок, пора уже действовать решительно.