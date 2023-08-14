Терористична країна завдала ударів по Одесі з використанням 8 крилатих ракет та 15 ударних дронів. Силами ППО всі атаки були відбиті.

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Згорів супермаркет у 5 хвилинах від будинку батьків спортсменки

Проте внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях також було понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

Срібна призерка Олімпіади-2016 Олена Кравацька прокоментувала обстріл Росією мирного українського міста. У своїх соцмережах українська фехтувальниця показала відео зруйнованого гіпермаркету, в який раніше ходила купувати продукти, а також зазначила, що в 5 хвилинах від цього місця розташований будинок її батьків.

Просто немає слів. Це магазин, куди я зазвичай їздила робити покупки, а ще 5 хвилин від будинку батьків,

– написала Олена.

Відео з реакцією Олени Кравацької на обстріл Одеси

Після цього залишається тільки одне запитання до пана Баха та Міжнародної федерації фехтування. Невже вони й надалі готові захищати інтереси росіян та дискваліфіковувати українок за відмову тиснути руки спортсменам, які фінансуються терористичною державою?

Алло, шановні, нейтральності не може існувати у питаннях, які стосуються війни. Тільки публічне засудження дій Росії може бути компромісом, якщо у вас не вистачає мужності для запровадження повного бану для спортсменів із країн-агресорок, час уже діяти рішуче.

Зазначимо. Саме про задокументоване засудження війни для росіян говорила Ольга Харлан напередодні.