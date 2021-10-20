Владельцами Ньюкасла в начале октября 2021 года стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 430 миллиардов долларов. Главным бенефициаром и настоящим владельцем клуба считается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Напомним, именно Мухаммеда бин Салмана называли заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги в здании посольства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Журналист немало критиковал его, из-за чего был вынужден покинуть страну. В 2018 году он пришел к зданию посольства, чтобы получить документы. Живым оттуда он не вышел.

Из-за изменения владельцев и прихода новых инвестиций, заговорили и об изменении тренерского штаба. Стив Брюс в этом сезоне в АПЛ провел восемь матчей, не выиграв ни одного из них – три ничьи и пять поражений. В воскресенье, 17 октября, "сороки" на своем поле уступили Тоттенхэму. Это был 1000-й матч Брюса в качестве главного тренера команды АПЛ. Но этот матч запомнился не столько результатом, как несчастным случаем на стадионе.

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Уже в среду, 20 октября, в Ньюкасле сообщили о том, что Стив Брюс больше не главный тренер команды. Официально – по соглашению сторон. Sportsmail сообщает, что наставник получил компенсацию в размере 8 миллионов фунтов стерлингов за досрочное расторжение соглашения. Например, его зарплата в клубе за сезон составляла лишь 2,75 миллиона фунтов стерлингов.

Пока команду будет тренировать Грэм Джонс. Но это до тех пор, как назначат нового наставника.