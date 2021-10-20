Власниками Ньюкаслу на початку жовтня 2021 року став Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF – Public Investment Fund). Це один з найбільших суверенних фондів в світі з сукупними активами в 430 мільярдів доларів. Головним бенефіціаром і справжнім власником клубу вважається наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Нагадаємо, саме Мухаммеда бін Салмана називали замовником вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в будівлі посольства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Журналіст чимало критикував його, через що був змушений покинути країну. У 2018 році він прийшов до будівлі посольства, щоб отримати документи. Живим звідти він не вийшов.

Через зміну власників та прихід нових інвестицій, заговорили і про зміну тренерського штабу. Стів Брюс в цьому сезоні в АПЛ провів вісім матчів, не вигравши жодного з них – три нічиї та п'ять поразок. В неділю, 17 жовтня, "сороки" на власному полі поступилися Тоттенхему. Це був 1000-й матч Брюса як головного тренера команди АПЛ. Але цей матч запам'ятався не так результатом, як нещасним випадком на стадіоні.

Детальніше Матч Ньюкасл – Тоттенхем було зупинено через вболівальника, в якого стався серцевий напад

Вже у середу, 20 жовтня, в Ньюкаслі повідомили про те, що Стів Брюс більше не головний тренер команди. Офіційно – за згодою сторін. Sportsmail повідомляє, що наставник отримав компенсацію в розмірі 8 мільйонів фунтів стерлінгів за дострокове розірвання угоди. Для прикладу, його зарплата в клубі за сезон становила лише 2,75 мільйона фунтів стерлінгів.

Поки команду тренуватиме Грем Джонс. Але це до того часу, як призначать нового наставника.