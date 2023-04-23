Ожидаем возвращения в ЛЧ: Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм в "птичьем дерби", забив 6 голов

Ньюкасл уверенной походкой двигается в Лигу чемпионов. "Сороки" уничтожили столичный Тоттенхэм, ничего не сумевший сопоставить своему мотивированному сопернику.

Ньюкасл – Тоттенхэм 6:1

Голы: Мерфи, 2, 9, Жоелингтон, 6, Исаак, 19, 21, Уилсон, 67 – Кейн, 49

Ньюкасл и Тоттенхэм провели встречу в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги, из которой победителями без проблем вышли "сороки". Ньюкасл хочет вернуться в Лигу чемпионов, пишет 24 канал.

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Поминки "шпор"

"Сороки" уже с первых минут матча начали шокировать своего соперника, явно не готового к такому развитию событий. Ньюкаслу удалось "отгрузить" Тоттенхэму 5 голов за 20 минут, чем они доказали, что в самом престижном турнире Европы "сороки" будут выглядеть достойно. "Шпоры" просто ждали финального свистка.

В первые 9 минут встречи Ньюкасл трижды поразил ворота Тоттенхэма, сначала это сделал на 2-й минуте матча Мерфи, впоследствии, на 6-й минуте встречи Жоэллингтон, избежав офсайда молниеносно удвоил преимущество своей команды в поединке, а уже на 9-й минуте матча тот же Мерфи, который уже сам во время празднования смеялся над происходящим, сделал счет разгромным, 3:0.

Но на этом беды Тоттенхэма не прекратились. Александр Исак также захотел поиздеваться над лондонским коллективом, поэтому он решил оформить дубль. Но шведский нападающий решил это сделать в красивом стиле, забив два быстрых гола – на 19-й и 21-й минутах матча, тотально уничтожив "шпор". Тоттенхэм ушел на перерыв при счете 5:0.

Во второй половине встречи лондонский коллектив пытался вернуться в игру, и им даже это отчасти получилось. На 49-й минуте матча Кейн ворвался в штрафную соперника и отыграл один гол для своей команды, однако радостей на лице нападающего не было, он понимал чем закончится махач. Но на 67-й минуте встречи Уилсон, только что появившийся на поле, полностью уничтожил мизерные надежды Тоттенхэма, забив шестой гол во встрече, тем самым закрыв матч.

Таким образом, феноменальный Ньюкасл занимает "бронзовую" строчку АПЛ, однако может опуститься на 4-е место, поскольку МЮ, у которого такое же количество очков, как и у "сорок" (59), имеет еще матч в запасе. Тем не менее, Ньюкасл все же останется в зоне ЛЧ. А вот Тоттенхэм оказался на 5 месте турнирной таблицы, претендуя на Лигу Европы (53 очка в активе).

Видеообзор матча Ньюкасл – Тоттенхэм: