Ньюкасл предложил 50 миллионов фунтов за конкурента Яремчука в Бенфике

Английский Ньюкасл активно ищет игроков, которые могли бы спасти команду от вылета из АПЛ. И готов платить немалые деньги за такие переходы.

Одним из игроков, на кого обратили внимание на "Сент-Джеймс Парк", стал Дарвин Нуньес.

22-летний уругвайский нападающий выступает за Бенфику и является главным конкурентом украинца Романа Яремчука за место в стартовом составе. В этом сезоне за 13 матчей чемпионата Португалии он забил 13 голов. Также Нуньес отличился трижды в матчах группового этапа Лиги чемпионов (оформил дубль в ворота Барселоны на выезде).

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Ньюкасл готов предложить за Нуньеса 50 миллионов фунтов стерлингов (почти 60 миллионов евро).

Однако, по данным журналистов, в контракте Нуньеса прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Поэтому Бенфика может и отказаться отпускать игрока.

Кроме того, у Ньюкасла есть серьезные конкуренты в борьбе за нападающего. Им интересуются испанский Атлетико и английский Манчестер Сити.