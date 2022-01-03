Одним з гравців, на кого звернули увагу на "Сент-Джеймс Парк" став Дарвін Нуньєс.

22-річний уругвайський нападник виступає за Бенфіку, і є головним конкурентом українця Романа Яремчука за місце у стартовому складі. У цьому сезоні за 13 матчів чемпіонату Португалії він забив 13 голів. Також Нуньєс відзначився тричі в матчах групового етапу Ліги чемпіонів (оформив дубль у ворота Барселони на виїзді).

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Ньюкасл готовий запропонувати за Нуньєса 50 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 60 мільйонів євро).

Однак, за даними журналістів, в контракті Нуньєса прописана сума відступних у розмірі 100 мільйонів євро. Тож Бенфіка може і відмовитися відпускати гравця.

Окрім того, в Ньюкасла є серйозні конкуренти в боротьбі за нападника. Ним цікавляться іспанський Атлетіко та англійський Манчестер Сіті.