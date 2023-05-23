Ждали больше 20-ти лет: Ньюкасл официально вернулся в Лигу чемпионов

Эдди Хау сумел совершить прорыв с "сороками", гарантировав команде финиш в топ-четверке. Ньюкасл не проиграл Лестеру, близкому к вылету в Чемпионшип.

Ньюкасл – Лестер 0:0

В чемпионате Англии завершился предпоследний тур АПЛ. В заключительном поединке 37 тура Ньюкасл принимал Лестер и обе команды имели серьезную турнирную мотивацию, пишет 24 канал.

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"Сороки" вплотную приблизились к выходу в Лигу чемпионов. Для этого подопечным Эдди Хау достаточно набрать хотя бы один балл в одном из двух последних матчей – против Лестера или Челси в последнем туре.

Ньюкасл возвращается в ЛЧ

Впрочем, сами "лисы" оказались на грани вылета. Чемпионы 2016 подошли к битве с Ньюкаслом предпоследними, в трех баллах позади спасительного 17-го места.

Лестеру было крайне необходимо побеждать на "Сент-Джеймс Парке", чтобы в последнем туре быть хозяином ситуации. Однако форма подопечных Дина Смита крайне разочаровала – только одна победа в последних 14 матчах АПЛ.

Игра прошла под полным контролем владельцев. Ньюкасл более 20-ти раз избивал в сторону ворот Иверсена, но подавляющее большинство этих ударов были не в створ. В свою очередь, Лестер лишь раз пробил по воротам Поупа.

Интересный факт. Ньюкасл в последний раз играл в группе ЛЧ в сезоне 2022-2023. Тогда подопечные Бобби Робсона попали в группу в Ювентус, Динамо Киев и Фейенорд. Первые три матча англичане проиграли, но три победы в заключительных играх вывели их на вторую строчку.

МЮ или Ливерпуль

Несмотря на тотальную доминацию Ньюкасла, ни одна из команд не смогла забить. Тем не менее, этого было достаточно для "сорок", чтобы обеспечить себе место в топ-четверке.

Таким образом, впервые с 2002 года команда из "Сент-Джеймс Парка" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Ранее путевки в ЛЧ получили Манчестер Сити и Арсенал. Последнее место достанется Манчестер Юнайтед или Ливерпулю. МЮ достаточно набрать очко в играх с Челси и Фулхэмом.

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Кто вылетит

Лестер же поднимается на 18 строчку, сравнявшись с Лидсом. Обе команды отстают на два балла от спасительной зоны, где расположился Эвертон.

В последнем туре команда Миколенко сыграет дома с Борнмутом и в случае победы сохранит место в элите и отправит Лестер и Лидс в Чемпионшип. Если же "ириски" потеряют очки, шансы на сохранение прописки имеют "лисы", которым достаточно обыграть дома Вест Хэм.

А вот положение Лидса выглядит наиболее сложным. Юнайтед нужна осечка Лестера, поражение Эвертона и победа над Тоттенхэмом.