Королевское возвращение: Де Брюйне помог МанСити сотворить безумный камбэк в АПЛ – видеообзор

Бельгийский полузащитник залечивал травму с начала августа. Но уже в первом же матче в чемпионате Англии по возвращении Кевин создал разницу.

Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3

Голы: Исак, 35, Гордон, 37 – Бернарду Силва, 26, Де Брюйне, 74, Бобб, 90+1.

В чемпионате Англии стартовал 21 тур АПЛ 2023-2024. Центральной игрой субботы, 13 января, стало сражение между Ньюкаслом и Манчестер Сити, пишет 24 канал.

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Обе команды зашли в Лигу чемпионов этого сезона, но "сороки" уже вылетели, заняв в группе четвертое место. К тому же к игре с действующим чемпионом Ньюкасл подходил с серией из трех поражений подряд.

Вто первый тайм дал надежду хозяевам. Сначала гол Лонгстаффа отменили из-за офсайда, а позже травмы получил основной вратарь Сити Эдерсон.

Ньюкасл пропустил первым, но еще до перерыва смог не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Исаак сравнял счет после шикарного ассиста от Гимараэса. А уже через две минуты Гордон обводным ударом вывел Ньюкасл вперед.

Впрочем, "сороки" не дотерпели во втором тайме, а Пеп Гвардиола провел две меткие замены. Всего через пять минут после появления на поле первым голом в сезоне отличился только что залечивший травму Де Брюйне.

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А уже в компенсированное время вырвать победу для Сити помог 20-летний Бобб, реализовавший выход один на один после сумасшедшего ассиста от того же Де Брюйне. Таким образом, манкунианцы вырвали победу над "сороками" и поднялись на второе место в АПЛ.

Расстояние от лидера Ливерпуля составляет всего два балла. Ньюкасл же потерпел уже четвертое поражение подряд в АПЛ и опустился на десятую ступеньку, пропустив вперед Челси.

Видеообзор матча Ньюкасл – Манчестер Сити: