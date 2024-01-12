В субботу, 13 января, стартует новый, уже 34-й, розыгрыш Кубка африканских наций. В отличие от Евро и других континентальных первенств, КАН проводится каждые два года. 24 канал собрал для фанатов всю самую главную информацию об отчетном турнире.

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Где пройдет турнир

Кубок Африки-2023 должен был сначала пройти в Замбии, а затем – в Марокко. Впрочем, первые не успели подготовить стадионы, а вторым предоставили право провести турнир в 2025 году.

Этот же КАН получил право провести Кот-д'Ивуар.. Ранее эта страна принимала турнир только в 1984-м, а побеждали "слоновы" только дважды – в 1992 и 2015 годах. Матчи Кубка африканских наций-2023 пройдут всего на шести стадионах:

Алассан Уаттара Стедиум (Абиджан) – 60 000 зрителей

зрителей Стад де ля Пайш (Буакэ) 40 000 зрителей

зрителей Феликс Упуэ Буань Стедиум (Абиджан) – 33 000 зрителей

зрителей Шарль Конан Бенни Стедиум (Ямуссукро) 20 000 зрителей

зрителей Лоран Поку Стедиум (Сан-Педро) 20 000 зрителей

зрителей Амаду Гон Кулибали Стедиум (Корхого) – 20 000 зрителей

Участники КАН-2023

Отбор на Кубок Африки проходил почти половина из всех стран континента. В общей сложности старт в квалификации брали 54 сборные, из которых 24 вышли на турнир, включая Кот-д'Ивуар.

Впервые за долгое время на КАН не будет ни одной команды-дебютанта. Наименее опытным участником можно назвать Гамбию, которая вторично сыграет на Кубке Африки. Зато в 2021 году "скорпионы" удивили, достигнув четвертьфинала.

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Отбор на турнир не прошли несколько крепких команд, таких как Конго, Мадагаскар, Габон и Того. Однако это далеко не гранды африканского футбола. Поэтому их невыход на КАН не следует называть сенсацией.

Действующим же чемпионом Африки является сборная Сенегала. Два года назад "Львы Теранги" в серии пенальти обыграли в финале Египет и впервые в своей истории подняли трофей над головой. Рекордсменом же за победами на КАН является как раз Египет (7 раз), имеющий на два трофея больше Камеруна (5).

Формат соревнования

Турнир по своему календарю идентичен Евро или Кубку Азии. 24 команды разделились на шесть квартетов, где сыграют друг против друга в один круг

ГРУППА А ГРУППА В ГРУППА С Кот-д'Ивуар

Нигерия

Экваториальная Гвинея

Гвинея-Биссау Египет

Гана

Кабо-Верде

Мозамбик Сенегал

Камерун

Гвинея

Гамбия ГРУППА D ГРУППА E ГРУППА F Алжир

Буркина-Фасо

Мавритания

Ангола Тунис

Мали

ЮАР

Намибия Марокко

ДР Конго

Замбия

Танзания

В 1/8 финала выйдут 1-2 места, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Финальная игра состоится 11 февраля (воскресенье) в Абиджане на "Алассан Уаттара Стедиум". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Топ-звезды на КАН-2023

Поскольку турнир проходит в середине клубного сезона, многие команды остались на целый месяц без своих лидеров. В первую очередь приходят на ум египтянин Мохамед Салах (Ливерпуль), марокканец Ашраф Хакими (ПСЖ), нигериец Виктор Осимхен (Наполи) и камерунец Андре Онана (Манчестер Юнайтед).

Топ-15 самых дорогих игроков Кубка Африки-2023:

МЕСТО ДЕВУТЬ СТРАНА КЛУБ ЦЕНА 1 Виктор Осимхен Нигерия Наполи 110 млн евро 2 Ашраф Хакими Марокко ПСЖ 65 млн евро 3 Мохаммед Салах Египет Ливерпуль 65 млн евро 4 Мохаммед Кудус Гана Вест Хэм 45 млн евро 5 Серу Гирасси Гвинея Штутгарт 40 млн евро 6 Усман Диоманде Кот-д'Ивуар Спортинг 40 млн евро 7 Андре Онана Камерун Манчестер Юн. 40 млн евро 8 Эдмонд Тапсоба Буркина-Фасо Байер 40 млн евро 9 Найеф Агер Марокко Вест Хэм 38 млн евро 10 Николя Джексон Сенегал Челси 35 млн евро 11 Андре-Франк Замбо Ангисса Камерун Наполи 35 млн евро 12 Исмаэль Беннасер Алжир Милан 35 млн евро 13 Одилон Коссуна Кот-д'Ивуар Байер 35 млн евро 14 Папе Матер Сарр Сенегал Тоттенхэм 35 млн евро 15 Ибрагим Сангаре Кот-д'Ивуар Ноттингем Форест 32 млн евро

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В общем, африканские топ-сборные выглядят довольно ровно. Сразу четыре команды оценены в сумму выше 200 миллионов евро, а Гана и Алжир почти дотягивают до этого уровня.

Топ-10 самых дорогих сборных на КАН:

Нигерия – 348 миллионов евро Марокко – 347,4 миллиона евро Кот-д'Ивуар – 334,6 миллиона евро Сенегал – 274,4 миллиона евро Гана – 196 миллионов евро Алжир – 190,4 миллиона евро Камерун – 140,4 миллиона евро Мали – 137,8 миллиона евро Египет – 135,6 миллиона евро ДР Конго – 110,4 миллиона евро

Прогноз Favbet

Конкуренция обещает быть непростой, ведь букмекеры дают близкие к равным шансы восьми сборным. Чуть больше шансов на Кубок Африки у Сенегала, на действующего чемпиона можно поставить за 6,50.

Победа Алжира оценивается в 7,00, а Кот-д'Ивуара и Марокко – по 7,50. Также хорошие шансы побороться за титул имеют Камерун (8,50) и Египет (9,50).

Главные фавориты КАН-2023:

Сенегал – 6,50

Алжир – 7,00

Кот-д'Ивуар 7,50

Марокко – 7,50

Камерун – 8,50

Египет – 9,50

Нигерия – 10,00

Тунис – 10,00

Гана – 14,00

Мали – 19,00

Где смотреть матчи Кубка африканских наций

В Украине официальным транслятором Кубка Африки-2023 является платформаMegogo. Матчи турнира будут показаны в прямом эфире по каналам ее OTT-платформы.

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Матч-открытие между Кот-д'Ивуаром и Гвинеей-Биссау состоится 12 января в 22:00 по киевскому времени.. Эту игру можно будет посмотреть на канале Megogo Футбол 1. В целом же временные слоты матчей КАН: