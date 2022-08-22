Невероятный камбек спас МанСити от позорного поражения на поле Ньюкасла: видеообзор

Манчестер Сити 21 августа чуть не потерпел позорное поражение от Ньюкасла в 3-м туре АПЛ. "Городяне" спасли одно очко.

Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3

Голы: Альмирон, 28, Уилсон, 39, Трипьер, 54 – Гюндоган, 5, Голанд, 61, Силва, 64

Подопечным Пепа Гвардиолы удалось быстро забить. Уже на 5-й минуте счет в матче стал 0:1. Силва взял на себя инициативу, подал в штрафную Ньюкасла, где освободился от опеки Гюндоган. Илкай первым касание остановил мяч, а вторым легко отправил его в сетку ворот хозяев, пишет 24 канал.

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Далее в первом тайме забивали только хозяева. На 28-й минуте "сороки" Альмирон в падении запер передачу с фланга, но сделал это очень курьезно. Футболист Ньюкасла коленом перевел мяч в ворота Мансити – 1:1. Момент пересмотреть на ВАР, но все было в пределах правил.

Уже десять минут спустя хозяева повели в счете 2:1. Ньюкасл быстро выбежал в стремительную атаку, которую результативно окончил Уилсон.

Манчестер Сити ушел на перерыв проигрывая в счете с разницей в один гол – 2:1. Хотя первым размочил нули на табло.

Невероятный возврат "горожан"

После отдыха еще один гол побывал в ворота Эдерсона. "Сороки" заработали право на перспективный штрафной. Трипьер красивым и мощным ударом отправил мяч прямо в девятку ворот "горожан". Ньюкасл увеличил свое преимущество до 3:1.

Однако на этом подопечные Гвардиолы не опустили руки. В середине второго тайма Холанд отквитал один гол. "Пожар" был в штрафной хозяев. После чего мяч улетел под удар Эрлинга, который в упор расстрелял владение Ньюкасла – 3:2.

Через три минуты мяч в третий раз побывал в воротах Поупа. Де Брюйне классно разрезал оборону соперника. На передачу откликнулся Силва, красиво обыгравший голкипера – 3:3.

На 73-й минуте Триппьер увидел перед собой красную карточку после грубого фола на Де Брюйне. Но после видеоповтора судья изменил свое решение. Он отменил удаление и показал футболисту Ньюкаслу желтую карточку.

Даже пять компенсированных до матча минут не хватило Сити, чтобы вырвать победу.

Манчестер Сити спасся от выездного поражения в поле Ньюкасла. Боевая мировая 3:3.

После двух туров МанСити с 7 очками занимают 2-е место.

Ньюкасл идет 5 с 5 пунктами.

Ньюкасл – Манчестер Сити: видеообзор матча