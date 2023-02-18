Шанс для экс-кипера Ливерпуля: вратарь Ньюкасла допустил фэйл в важном матче АПЛ – видео

Ник Поуп не только дважды пропустил от Ливерпуля, но и заработал дикое изъятие в первом тайме. Поэтому он не сыграет в финале Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл – Ливерпуль 0:2

Голы: Нуньес, 10, Гакпо, 17

В чемпионате Англии продолжается 24 тур АПЛ. В последнем поединке субботы Ньюкасл принимал Ливерпуль, который в этом сезоне проваливается, пишет 24 канал.

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Команда Юргена Клоппа засела внутри турнирной таблицы и существенно отстала от топ-четверки. В зоне Лиги чемпионов продолжает идти как раз Ньюкасл. Поэтому в личной встрече "красным" было крайне необходимо побеждать.

Этим они с первых же минут и занялись. Уже к 20-й минуте гости дважды отличились в воротах Поупа. Сначала Дарвин Нуньес реализовал выход один на один после классного заброса Александера-Арнольда.

А чуть позже Салах создал момент для Гакпо и зимний новичок забил свой второй гол за Ливерпуль. А позже "сороки" загнали себя в тупик. Антигероем встречи стал вратарь Ник Поуп.

Пытаясь сорвать Салаху выход один на один, кипер сборной Англии выбежал за пределы штрафной и неудачно сыграл головой. Более того, после этого мяч попал ему в руки. Очевидное решение арбитра – красная карточка.

Видео удаления Поупа:

В меньшинстве хозяева не нашли ресурса, чтобы забить в ворота Алиссона хотя бы один гол. Таким образом, Ливерпуль поднимается на восьмую строчку. До четвертого Ньюкасла расстояние всего шесть баллов при том, что у красных еще есть игра в запасе.

Подстава от Поупа

Кстати, своим исключением Поуп серьезно подвел команду не только в этом поединке. Дело в том, что теперь англичанин пропустит финал Кубка лиги, на котором на следующей неделе Ньюкасл сыграет против Манчестер Юнайтед.

Вторым вратарем "сорок" ныне Мартин Дубравка. Словак в первой части сезона играл как раз за МЮ и выходил на поле в Кубке лиги, потому не имеет права играть за Ньюкасл в этом турнире.

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Шанс для Кариуса

Третьим же кипером команды является немец Лорис Кариус, известный по выступлениям за Ливерпуль (2016-2018). В финале ЛЧ-2018 в Киеве вратарь допустил две грубые ошибки, из-за чего его команда проиграла трофей Реалу.

Позже Лорис выступал за Бешикташ и Унион, а в начале этого сезона подписал годовалую сделку с Ньюкаслом. Впрочем, в составе "сорок" он на поле еще не выходил.

. Ньюкасл в последний раз выигрывал трофей в 1955 году, тогда как с 1999-го ни разу не выходил даже в финал кубкового турнира.