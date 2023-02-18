Ньюкасл – Ліверпуль 0:2

Голи: Нуньєс, 10, Гакпо, 17.

У чемпіонаті Англії продовжується 24 тур АПЛ. В останньому поєдинку суботи Ньюкасл приймав Ліверпуль, який цього сезону провалюється, пише 24 канал.

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Команда Юргена Клоппа засіла в середині турнірної таблиці і суттєво відстала від топ-четвірки. Натомість у зоні Ліги чемпіонів продовжує йти як раз Ньюкасл. Тому в особистій зустрічі "червоним" було вкрай необхідно перемагати.

Цим вони з перших же хвилин і зайнялись. Вже до 20 хвилини гості двічі відзначились у воротах Поупа. Спочатку Дарвін Нуньєс реалізував вихід сам-на-сам після класного закидання Александера-Арнольда.

А трохи згодом Салах створив момент для Гакпо і зимовий новачок забив свій другий гол за Ліверпуль. А пізніше "сороки" загнали себе в глухий кут. Антигероєм зустрічі став воротар Нік Поуп.

Намагаючись зірвати Салаху вихід віч-на-віч, кіпер збірної Англії вибіг за межі карного майданчику і невдало зіграв головою. Ба більше, після цього м'яч влучив йому у руки. Очевидне рішення арбітра – червона картка.

Відео вилучення Поупа:

В меншості господари не знайшли ресурсу, щоб забити у ворота Аліссона хоча б один гол. Таким чином Ліверпуль підіймається на восьму сходинку. До четвертого Ньюкасла відстань всього шість балів при тому, що у "червоних" ще є гра в запасі.

Підстава від Поупа

До слова, своїм вилученням Поуп серйозно підвів команду не лише у цьому поєдинку. Справа у тому, що тепер англієць пропустить фінал Кубка ліги, у якому наступного тижня Ньюкасл зіграє проти Манчестер Юнайтед.

Другим воротарем "сорок" нині є Мартін Дубравка. Словак у першій частині сезону грав як раз за МЮ і виходив на поле у Кубку ліги, тому не має права грати за Ньюкасл у цьому турнірі.

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Шанс для Каріуса

Третім же кіпером команди є німець Лоріс Каріус, який відомий по виступам за Ліверпуль (2016-2018). У фіналі ЛЧ-2018 в Києві воротар припустився двох грубих помилок, через що його команда програла трофей Реалу.

Пізніше Лоріс виступав за Бешикташ та Уніон, а на початку цього сезону підписав однорічну угоду із Ньюкаслом. Втім у складі "сорок" він на поле ще не виходив.

Цікавий факт. Ньюкасл в останній раз вигравав трофей аж у 1955 році, тоді як з 1999-го жодного разу не виходив навіть у фінал кубкового турніру.