Ньюкасл готов побороться за Мудрика - сумма трансфера рекордная для "сорок"

Ньюкасл видит Михаила Мудрика в составе своей команды. Английский клуб предложит 50 миллионов фунтов за украинского футболиста. Это рекордное финансовое предложение для Ньюкасла.

Легенда Арсенала Кевин Кэмпбелл рассказывает, что предложение по трансферу Мудрика поступит Шахтеру от Ньюкасла уже этой зимой. Также он уверен, что такое согласие поможет сорокам добиваться вершин:

Достойно внимания Эксфутболист сборной Украины шокирован суммой, которую Шахтер хочет выручить за Мудрика

"Он фантастический молодой игрок. Ньюкасл будет впереди всех своих соперников. Ньюкасл будет опасен, если они смогут привлекать таких молодых игроков, как Мудрик, это точно", – считает Кэмпбелл.

В настоящее время вингер Ньюкасла Сен-Максимен травмирован, у него сыграно лишь четыре матча в текущем сезоне. Потому Мудрик может получить место в стартовом составе сразу в новой команде. К тому же Ньюкасл занимает третье место после первой половины сезона АПЛ, а это зона Лиги Чемпионов. Для сравнения, в прошлом году "сороки" завершили сезон на 11-м месте.