Легенда Арсеналу Кевін Кемпбелл розповідає, що пропозиція щодо трансферу Мудрика надійде Шахтарю від Ньюкасла вже цією зимою. Також він впевнений, що така згода допоможе сорокам добиватись вершин:

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"Він фантастичний молодий гравець. Ньюкасл буде попереду всіх своїх суперників. Ньюкасл буде небезпечний, якщо вони зможуть залучати таких молодих гравців, як Мудрик, це точно", – вважає Кемпбелл.

Наразі вінгер Ньюкасла Сен-Макксімен травмований, у нього зіграно лише чотири матчі у поточному сезоні. Тому Мудрик може отримати місце у стартовому складі відразу у новій команді. До того ж, Ньюкасл посідає третє місце після першої половини сезону АПЛ, а це зона Ліги Чемпіонів. Для порівняння, минулого року "сороки" завершили сезон на 11 місці.