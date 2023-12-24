Бывший игрок Черкасских мавп и Киев-Баскет Дмитрий Скапинцев подписал контракт с Нью-Йорком Никс. Уже через несколько часов украинец дебютировал в НБА0 пишет 24 Канал.
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Дмитрий вышел на площадку в составе Нью-Йорк Никс в матче с Милуоки Баксом (111:130). Украинец получил совсем мало игрового времени. Тренеры выпустили Скапинцева за 1:03 минуты до финальной сирены. За отведенное время украинский центровой успел совершить один неточный бросок со средней дистанции.
Скапинцев дебютировал в НБА: смотрите видео
Главный тренер Нью-Йорка Никс Том Тибодо прокомментировал дебют украинца.
Его размеры впечатляют. Прекрасно коммуницирует в защите. Так что мы считаем, что он станет хорошим дополнением в состав команды,
– сказал наставник Никс после матча.
Отметим, что Дмитрий стал девятым украинцем в истории НБА. В чемпионате Ассоциации сейчас выступают трое представителей Украины: Святослав Михайлюк (Бостон), Алексей Лень (Сакраменто), Дмитрий Скапинцев (Нью-Йорк Никс).
Все украинцы в истории НБА
- Александр Волков (1989–1992). В НБА 149 игр – 1019 очков.
- Виталий Потапенко (1996–2007). В НБА 610 игр – 3995 очков + 13 игр в плей-офф.
- Станислав Медеденко (2000–2007). В НБА 263 игры – 1390 очков + 37 игр в плей-офф.
- Алексей Печеров (2007–2010). В НБА 111 игр – 438 очков + 3 игры в плей-офф.
- Кирилл Фесенко (2007–2012). В НБА 135 игр – 306 очков + 10 игр в плей-офф.
- Вячеслав Кравцов (2012–2014). В НБА 45 игр – 97 очков.
- Алексей Лень (с 2013). В НБА 602 игры – 4429 очков + 12 игр в плей-офф.
- Святослав Михайлюк (с 2018). В НБА 263 игры – 1691 очко + 3 игры в плей-офф
- Дмитрий Скапинцев (с 2023 г.). В НБА 1 матч – 0 очков.