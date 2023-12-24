Бывший игрок Черкасских мавп и Киев-Баскет Дмитрий Скапинцев подписал контракт с Нью-Йорком Никс. Уже через несколько часов украинец дебютировал в НБА0 пишет 24 Канал.

Читайте также Перепутал баскетбол с боксом: игрок НБА получил удаление за брутальный нокаут - видео

Дмитрий вышел на площадку в составе Нью-Йорк Никс в матче с Милуоки Баксом (111:130). Украинец получил совсем мало игрового времени. Тренеры выпустили Скапинцева за 1:03 минуты до финальной сирены. За отведенное время украинский центровой успел совершить один неточный бросок со средней дистанции.

Скапинцев дебютировал в НБА: смотрите видео

Главный тренер Нью-Йорка Никс Том Тибодо прокомментировал дебют украинца.

Его размеры впечатляют. Прекрасно коммуницирует в защите. Так что мы считаем, что он станет хорошим дополнением в состав команды,

– сказал наставник Никс после матча.

Отметим, что Дмитрий стал девятым украинцем в истории НБА. В чемпионате Ассоциации сейчас выступают трое представителей Украины: Святослав Михайлюк (Бостон), Алексей Лень (Сакраменто), Дмитрий Скапинцев (Нью-Йорк Никс).

Все украинцы в истории НБА