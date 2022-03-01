Немецкий тренер покинул Локомотив после вторжения России в Украину

Московский футбольный клуб Локомотив сообщил о разрыве контракта с немцем Маркусом Гисдолем, занимавшим должность главного тренера.

Маркус Гисдоль покинул российский клуб из-за военного вторжения РФ в Украину.

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"Футбольный тренер для меня – лучшая работа в мире. Но я не могу работать в стране, лидер которой отвечает за захватническую войну в центре Европы. Это не отвечает моим ценностям, поэтому я немедленно ушел в отставку с должности тренера московского Локомотива. Это мое личное решение, и я в этом абсолютно уверен", – заявил Гисдоль.

Что известно о Локомотиве

Марвин Комппер назначен исполняющим обязанности главного тренера, он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и РПЛ.

52-летний Гисдоль возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив в должности Марка Николича.

Локомотив после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7 месте в турнирной таблице.

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