Никуда не переходит, – журналист опроверг информацию о трансфере Яремчука

Журналист Игорь Цыганик заверил футбольных болельщиков, что Роман Яремчук остается в Бенфике и никуда не переходит в трансферное окно.

Ряд португальских СМИ распространил информацию, что Яремчук покинет Бенфику уже в нынешнее трансферное окно из-за низкой результативности, не устраивающей руководство команды и главного тренера.

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Яремчук никуда не переходит. Все нормально, чтобы все успокоились. Эта информация получилась какая-то непонятная, придумывают португальские журналисты. Он абсолютно комфортно чувствует себя в Бенфике. И как я понимаю. Тренер им доволен и у него все хорошо. Он остается в Бенфике и все спокойно,

– сказал Цыганик в эфире собственного шо.

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