"Задача максимальная": тренер сборной Украины назвал цель на этап Кубка мира в Хохфильцене

С 8 по 10 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону. Главный тренер женской сборной Николай Зоц поделился ожиданиями предстоящих трех гонок.

Женская сборная Украины по биатлону готовится ко второму этапу Кубка мира сезона 2023/24. В австрийском Хохфильцене биатлонистки проведут три старта в течение 8-10 декабря.

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Перед началом соревнований в Хохфильцене старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал о целях предстоящих гонок. По его словам, на каждый старт перед его подопечными стоят максимальные задачи.

Зоц: Задача – попадание четырех биатлонисток в гонку преследования

"Буду ли я доволен четырьмя девушками в персьюте? Задача для каждого перед выходом на старт, как я уже говорил, максимальная. Иначе для чего тогда выходить на старт.

Но ведь мы понимаем свой максимум на сегодняшний день. Задача – попадание четырех биатлонисток в гонку преследования – стоит, потому что тогда отсюда вытекает и Кубок наций", – сказал Зоц.

Напомним, лучший результат сборной Украины в личных стартах прошедшего в Эстерсунде первого этапа Кубка мира продемонстрировала Ирина Петренко – 22 место в индивидуальной гонке.