Женская сборная Украины по биатлону готовится ко второму этапу Кубка мира сезона 2023/24. В австрийском Хохфильцене биатлонистки проведут три старта в течение 8-10 декабря.

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Перед началом соревнований в Хохфильцене старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал о целях предстоящих гонок. По его словам, на каждый старт перед его подопечными стоят максимальные задачи.

Зоц: Задача – попадание четырех биатлонисток в гонку преследования

"Буду ли я доволен четырьмя девушками в персьюте? Задача для каждого перед выходом на старт, как я уже говорил, максимальная. Иначе для чего тогда выходить на старт.

Но ведь мы понимаем свой максимум на сегодняшний день. Задача – попадание четырех биатлонисток в гонку преследования – стоит, потому что тогда отсюда вытекает и Кубок наций", – сказал Зоц.

Напомним, лучший результат сборной Украины в личных стартах прошедшего в Эстерсунде первого этапа Кубка мира продемонстрировала Ирина Петренко – 22 место в индивидуальной гонке.