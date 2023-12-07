В пятницу, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках первого соревновательного дня второго этапа Кубка мира по биатлону у женщин и мужчин пройдут спринтерские гонки. Честь Украины в обеих гонках будут отстаивать по 5 спортсменов.

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В мужском спринте за Украину выступят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима и Тарас Лесюк. Женскую гонку побегут украинки Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос, Ирина Петренко и Елена Городная.

Городная проведет вторую гонку на уровне Кубка мира

Для Пидручного и Джимы это будет первая гонка в этом сезоне. Для 19-летней Городной эта гонка вообще станет только второй в карьере на уровне Кубка мира.

Мужская гонка начнется в 12:30, женская запланирована на 15:25. Время начала указано по Киеву.

Напомним, лучший результат Украины в личных стартах прошедшего в Эстерсунде первого этапа Кубка мира продемонстрировала Ирина Петренко – 22 место в индивидуальной гонке.