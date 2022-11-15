Украинский футболист покинул польский клуб, чтобы попасть в ряды ВСУ

Николай Жидков, являющийся игроком Венгжанки из седьмой лиги чемпионата Польши, принял решение приостановить выступления за свою команду. Причиной такой позиции есть желание защищать Украину и присоединиться к ВСУ.

Клуб отреагировал на такой поступок футболиста. Во время последнего матча украинца за Венгжнанку партнеры и соперники устроили 21-летнему Жидкову коридор почета, а представители клуба подарили памятную футболку и букет цветов в цветах флагов Украины и Польши.

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Также клуб не был скуп на лесть и выразил слова уважения футболисту.

"Во время агрессии врага против Украины Николай не остался пассивным и решил вернуться на родину защищать ее границы. Ты в который раз доказал нам всем, что ты не только великий футболист, но и, прежде всего, отличный человек. Мы с тобой. Ждём возвращения ", – говорится в заявлении клуба в Facebook.

Сам же футболист не видит в своих действиях героизма. Считает, что украинцы должны бороться за мир и свободу своего государства.

"Я знаю, что видео моего прощания распространили в Украине и Польше, что меня называют героем. Я не герой. Герои – это те, кто почти 9 месяцев борется за свободу Украины. Но такой поступок клуба стал очень приятным для меня. Думаю, каждый украинец уже понимает, что значит эта война. Где он должен быть, и что должен делать. Раньше я мог помочь другим способом, но этого уже недостаточно. Если мы хотим свободную страну, то должны дать что-то большее от себя. Если мы ничего не будем делать, то эта война придет ко всем, не только в Украине. Если я хочу жить в Украине, то должен бороться за ее свободу. Стремлюсь жить в свободной стране, в мире", – рассказал украинский футболист.