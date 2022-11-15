Клуб відреагував на такий вчинок футболіста. Під час останнього матчу українця за Венгжнанку партнери та суперники влаштували 21-річному Жидкову коридор пошани, а представники клубу подарували пам’ятну футболку і букет квітів у кольорах прапорів України та Польщі.

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Також клуб не був скупим на лестощі та висловив слова пошани футболісту.

"Під час агресії ворога проти України Микола не залишився пасивним і вирішив повернутись на батьківщину захищати її кордони. Ти вкотре доводиш нам усім, що є не тільки великим футболістом, але й, перш за все, чудовою людиною. Ми з тобою. Чекаємо якнайшвидшого повернення", – йдеться у заяві клубу у Facebook.

Сам же футболіст не вбачає у своїх діях героїзму. Вважає, що українці повинні боротись за мир і свободу своєї держави.

"Я знаю, що відео мого прощання поширили в Україні та Польщі, що мене називають героєм. Я не герой. Герої – це ті, хто майже 9 місяців бореться за волю України. Але такий вчинок клубу став дуже приємним для мене. Думаю, кожен українець уже розуміє, що означає ця війна. Де він має бути, і що має робити. Раніше я міг допомогти іншим способом, але цього вже недостатньо. Якщо ми хочемо вільну країну, то повинні дати щось більше від себе. Якщо ми нічого не робитимемо, то ця війна прийде до всіх, не тільки в Україну. Якщо я хочу жити в Україні, то маю боротися за її свободу. Прагну жити у вільній країні, в мирі", – розповів український футболіст.