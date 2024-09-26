Неожиданностей не было, – Шапаренко прокомментировал неудачный старт Динамо в Лиге Европы

В среду, 25 сентября, состоялся матч между Динамо и Лацио в первом туре обновленной Лиги Европы сезона-2024/2025. К сожалению, подопечные Александра Шовковского уступили итальянской команде в номинально домашней игре в Гамбурге.

Николай Шапаренко, полузащитник Динамо, прокомментировал поражение от "орлов" на старте Лиги Европы. Лидер "бело-синих" рассказал, чего не хватило команде для получения положительного результата, об этом сообщает пресс-служба Динамо.

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В чем причина неудачного старта Динамо в ЛЕ

Лидер "бело-синих" считает, что в этой игре все вопросы решило качество действий команды на завершающей стадии атак. Он отметил, что у Лацио в первом тайме было несколько хороших моментов, которыми они воспользовались и показали как их реализовывать.

Шапаренко в ответ на вопрос о моментах Бражко и Ярмоленко отметил, что голкипер Лацио показал очень хорошую игру. Вратарь "капитолийцев" выдал классный матч, сделав несколько действительно невероятных сейвов.

По игре которую демонстрировал Лацио Николай ответил, что все было так, как рассказывал тренер перед игрой.

Удивил ли чем-то Лацио? То, что мы разбирали и то, что нам указывал тренерский штаб, итальянцы и показали на поле. Поэтому неожиданностей не было,

– сказал Шапаренко.

Напомним, что уже на 35-й минуте матча киевляне уступали "орлам" со счетом 0:3. В составе римской команды дублем отметился Булае Диа и один гол забил Фисайо Деле-Баширу.

Кроме этого, команды доигрывали матч вдесятером. Сначала игрок Динамо Максим Брагару был удален, а затем рефери показал красную карту футболисту Лацио – Тиджани Нослину.

Следующий матч во втором по силе европейском турнире подопечные СаШо сыграют на выезде с Хоффенхаймом – 3 октября. Перед этим матчем "бело-синих" ждет противостояние с другой столичной командой из УПЛ Левым Берегом – воскресенье, 29 сентября.