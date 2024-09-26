Микола Шапаренко, півзахисник Динамо, прокоментував поразку від "орлів" на старті Ліги Європи. Лідер "біло-синіх" розповів, чого не вистачило команді для здобуття позитивного результату, про це повідомляє пресслужба Динамо.

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У чому причина невдалого старту Динамо в ЛЄ

Лідер "біло-синіх" вважає, що у цій грі всі питання вирішила якість дій команди на завершальній стадії атак. Він відзначив, що у Лаціо у першому таймі було декілька хороших моментів, якими вони скористались та показали як їх реалізовувати.

Шапаренко у відповідь на питання про моменти Бражка та Ярмоленка зазначив, що голкіпер Лаціо показав дуже хорошу гру. Воротар "капітолійців" видав класний матч, зробивши декілька дійсно неймовірних сейвів.

Щодо гри яку демонстрував Лаціо Микола відповів, що все було так, як розповідав тренер перед грою.

Чи здивував чимось Лаціо? Те, що ми розбирали й те, що нам вказував тренерський штаб, італійці і показали на полі. Тож несподіванок не було,

– сказав Шапаренко.

Нагадаємо, що вже на 35-й хвилині матчу кияни поступались "орлам" з рахунком 0:3. У складі римської команди дублем відзначився Булає Діа та один гол забив Фісайо Деле-Баширу.

Окрім цього, команди догравали матч удесятьох. Спочатку гравець Динамо Максим Брагару був вилучений, а згодом рефері показав червону карту футболісту Лаціо – Тиджані Носліну.

Наступний матч у другому за силою європейському турнірі підопічні СаШо зіграють на виїзді із Гоффенхаймом – 3 жовтня. Перед цим матчем "біло-синіх" чекає протистояння з іншою столичною командою з УПЛ Лівим Берегом – неділя, 29 вересня.