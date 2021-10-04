Николай Шапаренко –лучший игрок Динамо в сентябре

Киевское Динамо определило лучшего игрока по итогам сентября. Впервые за сезон награду получил Николай Шапаренко.

В голосовании за лучшего футболиста Динамо в сентябре наибольшее количество голосов получил Николай Шапаренко – 39%.

Примечательно Динамо – единственный клуб в Киеве, – Суркис резко высказался о переезде Шахтера в столицу

Результаты голосования за лучшего игрока Динамо:

1. Шапаренко – 39%

2. Буяльский – 20%

3. Гармаш – 19%

4. Цыганков – 18%

5. Миколенко – 4%

В сезоне 2021/22 на счету Шапаренко, который отмечает 23-летие 4 октября, один гол и две результативные передачи. В сентябре Шапаренко принял участие в трех из шести поединков "бело-синих", однако результативными действиями не отметился.

В общем Динамо провело три встречи в УПЛ, а также матч за Суперкубок Украины. "Бело-синие" одержали три победы (над Металлистом 1925 (2:0), Александрией (1:0) и Рух (2:0), сыграли вничью с Бенфикой (0:0) и уступили Баварии (0:5) и Шахтеру (0:3).