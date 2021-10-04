1. Шапаренко – 39%

2. Буяльський – 20%

3. Гармаш – 19%

4. Циганков – 18%

5. Миколенко – 4%

У сезоні-2021/2022 на рахунку Шапаренка, який відзначає 23-річчя 4 жовтня, один гол і дві результативні передачі. У вересні Шапаренко взяв участь у трьох з шести поєдинків "біло-синіх", однак результативними діями не відзначився.