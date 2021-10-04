Уголосуванні за найкращого футболіста Динамо у вересні найбільшу кількість голосів отримав Микола Шапаренко – 39%. Варте уваги Динамо – єдиний клуб в Києві, – Суркіс різко висловився про переїзд Шахтаря в столицю Результати голосування за найкращого гравця Динамо: 1. Шапаренко – 39% 2. Буяльський – 20% 3. Гармаш – 19% 4. Циганков – 18% 5. Миколенко – 4% У сезоні-2021/2022 на рахунку Шапаренка, якийвідзначає 23-річчя 4 жовтня, один гол і дві результативні передачі.У вересні Шапаренко взяв участь у трьох з шести поєдинків "біло-синіх", однакрезультативними діями не відзначився. ЗагаломДинамопровелотри зустрічі в УПЛ, а також матч за Суперкубок України. "Біло-сині" здобули три перемоги (над Металістом 1925 (2:0), Олександрією (1:0) та Рухом (2:0), зіграли в нічию з Бенфікою (0:0) та поступились Баварії (0:5) і Шахтарю (0:3).