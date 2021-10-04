Также Суркис прокомментировал борьбу Шахтера и Динамо за украинских болельщиков Киева.

Как это было Динамо и Шахтер не сумели обнаружить более сильного в юбилейном "украинском классическом"

"После таких двух поражений 0:3 и 0:5 очень трудно психологически настроить команду. Киевлянам огромное спасибо за поддержку. Поддерживали свою любимую команду, которая все равно является единственной в Киеве, несмотря на то, что играем на одном стадионе с Шахтером", – сказал он.

Динамо и Шахтер с мая 2020 года совместно пользуются центральной ареной Украины – НСК "Олимпийский".

Игорь Михайлович остался доволен ничьей, которая сохранила отрыв в три очка команды Луческу от подопечных Де Дзерби:

Я прежде всего доволен, что мы ровно год не проигрываем в чемпионате Украины. Мы играли против очень сильной команды, которая играет в ЛЧ. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Я доволен. Конечно, лучше было бы три очка, оторваться от Шахтера. Но все равно мы занимаем первую строчку в таблице.

Динамо – Шахтер: хронология матча