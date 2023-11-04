"Я бы не принял отставку": бывший игрок Динамо удивил мнением о Луческу
Источник:Футбол TIME
Отставка уже бывшего главного тренера Динамо Мирчи Луческу стала одной из самых ожидаемых новостей в украинском футболе. Николай Морозюк высказал свое несколько непопулярное мнение на этот счет.
Бывший полузащитник Динамо Николай Морозюк высказался об отставке Мирчи Луческу с должности главного тренера киевской команды после поражения от Шахтера (0:1) в 13-м туре украинской Премьер-лиги. По мнению 35-летнего экс-игрока сборной Украины, румынский специалист принес много пользы команде.
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Луческу провел колоссальную работу в Динамо
Я бы не принял отставку Мирчи Луческу. Несмотря на критику многих, я знаю, как было и как сейчас. По-моему, он провел колоссальную работу в команде,
– сказал Морозюк.
Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года. Под его руководством в первый сезон киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, но после этого не взяли ни одного трофея. С 2004 по 2016 годы румынский специалист тренировал донецкий Шахтер.
Карьера Луческу в Украине
- Чемпион Украины – 9 титулов
- Кубок Украины – 7
- Суперкубок Украины – 8
- Кубок УЕФА – 1.