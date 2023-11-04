Бывший полузащитник Динамо Николай Морозюк высказался об отставке Мирчи Луческу с должности главного тренера киевской команды после поражения от Шахтера (0:1) в 13-м туре украинской Премьер-лиги. По мнению 35-летнего экс-игрока сборной Украины, румынский специалист принес много пользы команде.

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Луческу провел колоссальную работу в Динамо

Я бы не принял отставку Мирчи Луческу. Несмотря на критику многих, я знаю, как было и как сейчас. По-моему, он провел колоссальную работу в команде,

– сказал Морозюк.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года. Под его руководством в первый сезон киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, но после этого не взяли ни одного трофея. С 2004 по 2016 годы румынский специалист тренировал донецкий Шахтер.

Карьера Луческу в Украине

Чемпион Украины – 9 титулов

Кубок Украины – 7

Суперкубок Украины – 8

Кубок УЕФА – 1.

Справка. В свои 78 лет Мирча Луческу оставался старейшим действующим тренером в мире. Кроме того, он является самым титулованным тренером в украинском футболе и входит в топ-3 в мировом.