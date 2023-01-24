Вслед за Мудриком: Матвиенко воссоединится с бывшим тренером Шахтера в АПЛ
Источник:твиттер Николо Скиры
Донецкий Шахтер может очень щедро заработать в зимнее трансферное окно. К 100 миллионам евро при Михаиле Мудрик в бюджет команды может добавиться еще 20 миллионов.
Николай Матвиенко согласовал личный контракт с Брайтоном на 5 лет. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скир.
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Еще один возможный переход
Вроде бы английский клуб готов отдать за защитника Шахтера 20 миллионов евро. Любопытно. дадут ли "горняки" согласие на такой трансфер, ведь раньше в СМИ фигурировала информация о желаемых 25 миллионах за Николая.
Переход 26-летнего центрбека может стать вторым по заработку трансфером межсезонья-2022/2023 для Шахтера. Но к 100-миллионному переходу Михаила Мудрика в Челси как к небу.
Интересно, что приобретением Матвиенко лично заинтересован главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, который в течение мая 2021 - июля 2020 возглавлял донецкий Шахтер. Итальянский специалист продолжал сотрудничать с украинским грандом, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину. Де Дзерби заблаговременно покинул "горняков".
Потенциально новый клуб Матвиенко идет на высоком 6 месте в АПЛ. За 19 сыгранных матчей "чайки" набрали 31 очко.Любопытно! В сезоне-2022/2023 Матвиенко провел в футболке Шахтера 19 поединков, в которых не отличился результативными действиями. Контракт Николая Матвиенко с Шахтером рассчитан до конца июня 2025 года.
Ранее Матвиенко приписывали интерес со стороны Эвертона и Аякса.
Главное о карьере Николая Матвиенко
- Воспитанник Шахтера, успевший поиграть в аренде во львовских Карпатах и полтавской Ворскле.
- В конце 2017 вернулся в донецкую команду после окончания аренды с Ворсклой. С этого времени арендные путешествия для Матвиенко закончились. Он классно проявил себя в аренде и получил доверие от тренерского штаба "горняков". Николай из игрока аренд превратился в ключевого футболиста защиты дончан.
- За Шахтер уже провел 150 матчей.
- Матвиенко готовится с Шахтером ко второй части сезона-2022/2023.