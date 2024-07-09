7 июля, во время Бриллиантовой лиги в Париже, Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд. Она взяла высоту 2,10 метров.

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Комментарий Олислагерс относительно побития Магучих рекорда

Австралийская спортсменка опубликовала сообщение в инстаграме после завершения соревнований по Бриллиантовой лиге.

"Ого, какие это были соревнования в Париже!

Восстановиться после травмы и снова прыгать выше 2,01 м – я очень за это благодарна. Каждый прыжок и каждый момент был возможностью прославить Бога всем, что есть во мне.

Еще более важным моментом, чем высокие прыжки, было наблюдение за тем, как Ярослава Магучих побила мировой рекорд. Ее прыжок означает победу для всех нас, она преодолела барьер в 2,10 м, открыв двери для больших высот и показав, что нет ничего невозможного. Ярослава, во всем, что ты делаешь, ты вдохновляешь каждую команду, и это счастье – разделить с тобой этот путь", – написала Олислагерс в своем посте.

Справка. Последний мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежал Стефке Костадиновой, установлен в 1987 году. Тогда она взяла высоту 2,09 метра.

Отметим, что на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Париже Никола Олислагерс заняла второе место.