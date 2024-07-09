7 липня, під час Діамантової ліги в Парижі, Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд. Вона взяла висоту 2,10 метрів.

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Коментар Оліслагерс щодо побиття Магучіх рекорду

Австралійська спортсменка опублікувала допис в інстаграмі після завершення змагань з Діамантової ліги.

"Ого, які це були змагання в Парижі!

Відновитися після травми і знову стрибати вище 2,01 м – я дуже за це вдячна. Кожен стрибок і кожен момент був можливістю прославити Бога всім, що є в мені.

Ще важливішим моментом, ніж високі стрибки, було спостереження за тим, як Ярослава Магучіх побила світовий рекорд. Її стрибок означає перемогу для всіх нас, вона подолала бар'єр у 2,10 м, відкривши двері для великих висот і показавши, що немає нічого неможливого. Ярослава, у всьому, що ти робиш, ти надихаєш кожну команду, і це щастя – розділити з тобою цей шлях", – написала Оліслагерс у своєму пості.

Довідка. Останній світовий рекорд зі стрибків у висоту належав Стефці Костадіновій, встановлений у 1987 році. Тоді вона взяла висоту 2,09 метра.

Відзначимо, що на змаганнях Діамантової ліги в Парижі Нікола Оліслагерс зайняла друге місце.