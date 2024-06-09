20-летняя гимнастка поделилась досадной историей в посте в своем инстаграме. Николь Красюк получила травму, но ситуация осложнилась из-за ошибки хирурга.

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Николь Красюк завершила карьеру

Девушка отметила, что долго решалась, чтобы написать пост. Ее карьера завершена из-за травмы, а точнее из-за ошибки хирурга.

За все это время, после Всемирной Универсиады, у меня было 2 операции на стопу, я восстанавливалась с мечтой вернуться в состав сборной команды Украины и защищать свою страну на международных соревнованиях! Прошло уже 9 месяцев после первой операции, у меня и мысли такой не было, что я не смогу вернуться,

– отметила Красюк.

Она написала, что когда ей сказали, что гимнастику надо оставить в прошлом, ее жизнь разделилась на до и после

"Первое время, я не могла принять и поверить в это, мне казалось, что это невозможно, что это неправда, как я буду без этого жить?

Несмотря на слова всех врачей, я все равно верила до последнего, верила, что я смогу справиться с этим и доказать, впервые очередь себе, что возможно идти против всей системы! Но увы...", – поделилась Николь.

Отметим, что Николь Красюк является двукратным призером Всемирной Универсиады в составе студенческой сборной команды и серебряным призером чемпионата Европы в составе юниорской команды.