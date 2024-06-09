20-річна гімнастка поділилась прикрою історією у пості в своєму інстаграмі. Ніколь Красюк отримала травму, але ситуація ускладнилась через помилку хірурга.

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Ніколь Красюк завершила кар'єру

Дівчина зазначила, що довго наважувалась, щоб написати пост. Її кар'єра завершена через травму, а точніше через помилку хірурга.

За весь цей час, після Всесвітньої Універсіади, в мене було 2 операції на стопу, я відновлювалась з мрією повернутись до складу збірної команди України і захищати свою країну на міжнародних змаганнях! Пройшло вже 9 місяців після першої операції, в мене і думки такої не було, що я не зможу повернутись,

– зауважила Красюк.

Вона написала, що коли їй сказали, що гімнастику треба залишити в минулому, її життя поділилось на до та після

"Перший час, я не могла прийняти і повірити в це, мені здавалось, що це не можливо, що це неправда, як я буду без цього жити?

Не дивлячись на слова всіх лікарів, я всеодно вірила до останнього, вірила, що я зможу впоратись з цим і доказати, вперше чергу собі, що можливо йти проти всієї системи! Але на жаль…", – поділилася Ніколь.

Відзначимо, що Ніколь Красюк є дворазовою призеркою Всесвітньої Універсіади у складі студентської збірної команди та срібною призеркою чемпіонату Європи у складі юніорської команди.