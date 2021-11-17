Никого не боимся и хотим в Катар, – Петраков после Боснии высказался о плей-офф

Сборная Украины 16 ноября на выезде обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в раунд плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Коуч желто-голубых Александр Петраков поделился ожиданиями от следующего раунда.

Своими ожиданиями главный тренер поделился на послематчевой пресс-конференции. Жеребьевка состоится уже 26 ноября.

Важно Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео голов

Петраков никого не боится

То, что мы не боимся никого – это, скажем так, 100%. Мы будем играть и хотим поехать в Катар,

– заверил Александр Петраков.

Он выразил надежду, что кто бы ни попался украинской сборной в плей-офф, именно наша команда поедет на чемпионат мира в Катаре.

Петраков поддержал коллегу

Кроме того, наставник "национальной дружины" отметил, что сборная Боснии и Герцеговины – очень хорошая команда. По его словам, даже когда команда понимала, что никуда не проходит, показала яркий футбол.

"Откровенно вам скажу: у них очень хороший тренер. Я ему искренне пожелал успехов. Он значительно моложе меня, я сказал ему не вешать нос. Хочу его поддержать – очень хорошая команда, а здесь игра была на результат. Скажем так: нам повезло сегодня больше", – резюмировал тренер сборной Украины.

Плей-офф отбора

Жеребьевка последнего раунда квалификации состоится уже 26 ноября. В полуфинале сборная Украины может встретиться с одним из пяти соперников:

Португалия,

Шотландия,

Италия,

Швеция,

Уэльс.

Судьба противостояния определится по итогам одного матча, а в случае победы сборной необходимо будет победить еще одного победителя своей пары.